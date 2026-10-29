Limaj kritikon kthimin e ligjit për Specialen dhe gjuhën në Kuvend: Është zgjedhur rruga më e keqe – parlamenti është joserioz
Kreu i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka kritikuar kthimin e ligjit për Gjykatën Speciale në Kuvend, duke vlerësuar se me këtë veprim është zgjedhur rruga më e keqe. I ftuar në emisionin “Pressing” në T7, Limaj ka thënë se ata që e kanë mbështetur këtë nismë duhet të dalin publikisht dhe të sqarojnë se çfarë…
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Kreu i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka kritikuar kthimin e ligjit për Gjykatën Speciale në Kuvend, duke vlerësuar se me këtë veprim është zgjedhur rruga më e keqe.
I ftuar në emisionin “Pressing” në T7, Limaj ka thënë se ata që e kanë mbështetur këtë nismë duhet të dalin publikisht dhe të sqarojnë se çfarë ka ndodhur, pasi, sipas tij, një pjesë e qytetarëve ndihen të mashtruar dhe të manipuluar, transmeton lajmi.net.
“Gjithë opinioni që ka qenë në mbështetje, duhet me dal me sqaru çka ndodhi, sepse njerëzit ndihen edhe të mashtruar edhe të manipuluar. Të futur në lojë”, ka deklaruar Limaj.
Gjatë intervistës, ai është ndalur edhe te gjuha e përdorur në debatet publike dhe në Kuvendin e Kosovës, duke e cilësuar atë si të papërmbajtur dhe duke vënë në pikëpyetje seriozitetin e parlamentit.
“Sfera publike, gjuha është shfrenuar dhe parlamenti është joserioz”, është shprehur Limaj.
Ai ka kritikuar mënyrën se si zhvillohen debatet politike, duke thënë se nga foltorja e Kuvendit dhe në diskutimet publike po përdoret gjuhë fyese dhe kërcënuese.
“Në tryezat tona, nga Parlamenti, në debate e diskutime, kemi shfrenuar gjuhën. Jepet mikrofoni me një fjalor që ka dhunë, shpifje, fyerje…”, ka thënë ai.
Sipas Limajt, kjo mënyrë e komunikimit nuk mbetet vetëm brenda institucioneve, por ndikon edhe në shoqëri.
“Krejt kjo klimë është shpërndarë nëpër shtëpija”, ka përfunduar Limaj./lajmi.net/