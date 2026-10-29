Befason Ramabaja: Xhelal Sveçla do të duhej të jepte dorëheqje, jo Donika Gërvalla
Analisti Sadri Ramabaja ka vlerësuar se përgjegjësia politike për rastin e Arlinda Zekajt duhet të adresohet te ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe jo te ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla. Duke folur në Debat Plus, Ramabaja ka thënë se Gërvalla ka pak kohë që e ka marrë drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa…
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Analisti Sadri Ramabaja ka vlerësuar se përgjegjësia politike për rastin e Arlinda Zekajt duhet të adresohet te ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe jo te ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla.
Duke folur në Debat Plus, Ramabaja ka thënë se Gërvalla ka pak kohë që e ka marrë drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa Sveçla është në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme prej vitesh.
“Çka mund t’i kërkosh Donika Gërvalles kur ajo s’ka dy muaj apo tre ministre e Drejtësisë. Për dorëheqje do të duhej t’jepte ministri i Brendshëm, që është qe vjet aty. Dhe atë zinxhir komandues aty e ka gjetë, aty e ka ende. Unë si qytetar, di për probleme të ngjashme edhe ne qendra të tjera të Kosovës, sidomos në Mitrovicë. Që zinxhiri komandues dështon total. Prandaj do t’i kërkoja dorëheqje ministri të Brendshëm, por jo Donikës që e ka marr dje këtë sektor”, ka thënë Haxhiu.