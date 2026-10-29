Dita e dytë e protestës kundër vrasjes së grave në Prishtinë, qytetarët kërkojnë drejtësi dhe llogaridhënie

Protesta kundër vrasjes së grave dhe kërkesat për drejtësi e përgjegjësi institucionale kanë vazhduar edhe gjatë ditës së dytë në Prishtinë, ku qytetarët janë mbledhur për të kërkuar përgjigje nga institucionet pas vrasjes së Arlinda Zekajt. Përmes pankartave, thirrjeve dhe pranisë së tyre para institucioneve, protestuesit kanë shprehur pakënaqësinë ndaj mënyrës se si trajtohen rastet…

Lajme

29/10/2026 21:47

Protesta kundër vrasjes së grave dhe kërkesat për drejtësi e përgjegjësi institucionale kanë vazhduar edhe gjatë ditës së dytë në Prishtinë, ku qytetarët janë mbledhur për të kërkuar përgjigje nga institucionet pas vrasjes së Arlinda Zekajt.

Përmes pankartave, thirrjeve dhe pranisë së tyre para institucioneve, protestuesit kanë shprehur pakënaqësinë ndaj mënyrës se si trajtohen rastet e dhunës ndaj grave, duke kërkuar që paralajmërimet e viktimave të merren seriozisht dhe përgjegjësitë të mos mbeten pa u adresuar, transmeton lajmi.net.

ditën e dytë protestës, qytetarët kanë vazhduar kërkojnë llogaridhënie nga Policia, Prokuroria dhe institucionet e tjera përgjegjëse. Një nga veprimet tërhoqi vëmendje ishte vendosja e mbishkrimeve veturat zyrtare, me pyetjen: “Kush e miratoi planin për mbrojtjen e Arlindës?”.

Protesta e enjtes vjen pas tubimit mërkurës, kur protestuesit marshuan drejt institucioneve drejtësisë dhe sigurisë, duke kërkuar rasti i Arlinda Zekajt mos mbetet pa përgjegjësi. Organizatorët kanë bërë thirrje mobilizimi vazhdojë deri adresimin e kërkesave tyre.

Përmes syrit kamerës Lajmi.net, protesta e 29 tetorit sjell pamje nga mobilizimi qytetar, mesazhet drejtuar institucioneve dhe kërkesën për drejtësi për Arlindën dhe gjitha gratë e vrara:

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