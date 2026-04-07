Ligji për Lojërat Mesdhetare në kuvend, Gashani: Kjo ngjarje e vendos Kosovën në hartën botërore sportive
Me 7 vota pro dhe një abstenim, Projektligji për Lojërat Mesdhetare është dërguar në Kuvendin e Republikës së Kosovës për lexim të parë. Në Komisionin për Kulturë, Sport dhe Turizëm, Ministri i Rinisë dhe Sportit, Blerim Gashani tha se hartimi i projektligjit për Lojërat Mesdhetare është ndërmarrë në kuadër të mandatit të ministrisë, duke theksuar…
Në Komisionin për Kulturë, Sport dhe Turizëm, Ministri i Rinisë dhe Sportit, Blerim Gashani tha se hartimi i projektligjit për Lojërat Mesdhetare është ndërmarrë në kuadër të mandatit të ministrisë, duke theksuar se për herë të parë në histori, Kosova do të jetë nikoqire e këtij organizimi madhor sportiv.
Ai e cilësoi këtë projektligj si një nismë me interes të lartë publik dhe kombëtar, duke shtuar se organizimi i Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030 do të ndikojë në fuqizimin e infrastrukturës sportive, zhvillimin ekonomik dhe promovimin ndërkombëtar të vendit. Sipas tij, ky projekt përfaqëson gjithashtu një investim të rëndësishëm në zhvillimin e të rinjve dhe avancimin e sportit në Kosovë.
“Për herë të parë në historinë e saj, Kosova do të jetë nikoqire e lojërave mesdhetare, ngjarja më e madhe sportive e organizuar deri më sot në vendin tonë. Ky projektligj është në interes të lartë publik dhe kombëtar, i cili përveç forcimit të infrastrukturës sportive dhe zhvillimit ekonomik, e vendos Kosovën në hartën ndërkombëtare si një vend që organizon ngjarje të mëdha, si dhe përfaqëson një investim të rëndësishëm në zhvillimin e të rinjve, avancimin e sportit dhe forcimin e imazhit të shtetit. Ky ligj ka për qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave, si dhe të detyrave e përgjegjësive të institucioneve shtetërore dhe subjekteve të tjera në lidhje me organizimin dhe funksionimin e edicionit të 21-të të Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030”, theksoi Gashani.
Gashani bëri të ditur se projektligji synon të përcaktojë rregullat, procedurat dhe përgjegjësitë institucionale për organizimin e edicionit të 21-të të këtyre lojërave, duke përfshirë edhe miratimin e shfrytëzimit të fondeve publike në vlerë prej së paku 253 milionë eurosh.
Në këtë drejtim, ai shtoi se institucionet do të angazhohen për të krijuar kushtet optimale dhe për të siguruar bashkëpunim të plotë institucional, me qëllim organizimin sa më të suksesshëm të Lojërave Mesdhetare në vitin 2030.
“Përmes këtij ligji, Qeveria e Republikës së Kosovës do të miratojë shfrytëzimin e fondeve publike për organizimin e Lojërave Mesdhetare në shumën prej të paktën 253 milionë e 445 mijë e 501 euro. E thashë me precizitet shifrën. Ky projektligj rregullon gjithashtu kompetencat e Komitetit Olimpik të Kosovës, të komunës së Prishtinës, si dhe të komunave të tjera të cilat do të përmbushin obligimet e tyre në raport me organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030. Në përputhje me mbështetjen financiare të garantuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në dokumentin e kandidaturës, burimi kryesor i financimit për organizimin e Lojërave Mesdhetare do të jetë buxheti i shtetit të Republikës së Kosovës. Republika e Kosovës, përkatësisht Ministria e Sportit dhe Rinisë, e ka sportin prioritet”, shtoi më tutje Gashani.
Votimi i këtij ligji pritet të bëhet në seancën e radhës së Kuvendit të Republikës së Kosovës./kp