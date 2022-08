Leno te Fulham është punë e kryer – portieri kryen testet mjekësore këtë javë Bernd Leno do t’i bashkohet Fulhamit. Qysh prej fillimit të merkatos, Bernd Leno lidhet me një largim të mundshëm nga Arsenal në drejtim të Fulham Tani, raportime të Fabrizio Romano thonë se marrëveshja për një lëvizje të tillë është arritur, përcjell lajmi.net. Bernd Leno do t’i nënshtrohet testeve mjekësore më vonë gjatë kësaj jave. Portieri…