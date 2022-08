Leku forcon pozitat me monedhat e huaja Në tregun e brendshëm të këmbimit valuator në Shqipëri, të premten leku shënoi një kthesë, duke forcuar pozitat në raport me monedhat e huaja, pas rënies që pësoi për dy ditë me radhë. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan (USD) u zhvlerësua me 0.49 lekë, krahasuar me një ditë më parë, ndërsa…