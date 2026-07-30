​LDK vendos sot për fatin e Abdixhikut në krye të partisë

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) mban sot Kuvendin e Jashtëzakonshëm në objektin AMC në Prishtinë, ku delegatët do të votojnë për ose kundër shkarkimit të kryetarit aktual, Lumir Abdixhiku. Kuvendi nis në orën 18:00 dhe është thirrur pasi u verifikua se ishte plotësuar kushti statutar me nënshkrimet e të paktën një të tretës së delegatëve.…

Lajme

30/07/2026 15:01

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) mban sot Kuvendin e Jashtëzakonshëm në objektin AMC në Prishtinë, ku delegatët do të votojnë për ose kundër shkarkimit të kryetarit aktual, Lumir Abdixhiku.

Kuvendi nis në orën 18:00 dhe është thirrur pasi u verifikua se ishte plotësuar kushti statutar me nënshkrimet e të paktën një të tretës së delegatëve.

Nëse shumica e delegatëve votojnë për shkarkimin e Abdixhikut, LDK-ja, sipas Statutit, do të duhet të nisë procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri. Në të kundërtën, Abdixhiku do të vazhdojë ta udhëheqë partinë.

Kuvendi zhvillohet në një periudhë tensionesh të brendshme në LDK, pas pakënaqësive të një pjese të delegatëve me rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit, ku partia u rendit e treta.

Artikuj të ngjashëm

July 30, 2026

​Humb jetën një 65-vjeçar në Himarë, dyshohet se i shpërtheu dinamit...

July 30, 2026

Inspektorati ndal punimet në dy kantiere në Podujevë e Shtime, paraqitej...

July 30, 2026

Rasti “Panda”: Prokuroria serbe thotë se BIA nuk i është përgjigjur...

July 30, 2026

SHBA-ja nis sulme të njëpasnjëshme ndaj Iranit

July 30, 2026

Tusk: Objekti që ra në territorin polak me gjasë është raketë ruse

July 30, 2026

​Italia ul përkohësisht taksat mbi naftën

Lajme të fundit

​Jep dorëheqje trajneri i Newcastle United

​Sunny Hill hap dyert nesër në orën 12:00

​Humb jetën një 65-vjeçar në Himarë, dyshohet se...

Inspektorati ndal punimet në dy kantiere në Podujevë...