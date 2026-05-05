“LDK mbi të gjitha” – Reagon shkurt Hoti pasi konfirmohet bashkëpunimi me Osmanin, për çka ka qenë kundër
Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka reaguar në lidhje me deklaratën e sotme të kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhikut që e konfirmoi bashkimin me Vjosa Osmanin. “LDK mbi të gjitha”, ka shkruar Hoti në Facebook. Ai ka qenë kundër një bashkimi të tillë, biles kishte deklaruar se as nuk do ta votonte Osmanin për Presidente. /Lajmi.net/…
Lajme
Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka reaguar në lidhje me deklaratën e sotme të kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhikut që e konfirmoi bashkimin me Vjosa Osmanin.
“LDK mbi të gjitha”, ka shkruar Hoti në Facebook.
Ai ka qenë kundër një bashkimi të tillë, biles kishte deklaruar se as nuk do ta votonte Osmanin për Presidente. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: