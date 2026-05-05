Tahiri: Rama nuk e përfaqëson LDK-në, bashkëpunimi me PDK-në do t'i sjellë punë të mira Prishtinës

05/05/2026 21:17

Zyrtari i Partisë Demokratike e Kosovës (PDK), Arian Tahiri, ka komentuar zhvillimet e fundit politike në kryeqytet dhe raportet ndërmjet subjekteve politike në Prishtina.

Tahiri ka deklaruar se kryetari i komunës, Përparim Rama, nuk përfaqëson Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), duke iu referuar qëndrimeve të vetë Ramës.

“Përparim Rama nuk e përfaqëson LDK-në, ai ka thënë që s’është LDK,” ka deklaruar Tahiri.

Ai gjithashtu ka theksuar se bashkëpunimi në nivel lokal ndërmjet PDK-së dhe Ramës në Prishtinë pritet të ketë efekte pozitive për komunën.

“Sipas tij, bashkëpunimi në Prishtinë me PDK-në do t’i sjellë punë të mirë Komunës,” thuhet në deklaratën e tij.

