Kërçeli, për LDK-në: Me 13% po caktojnë presidentin dhe kryeministrin

Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ilir Kërçeli, ka deklaruar se partia e tij kishte kërkuar një emër konsensual për president më 51.1% të votave. Duke iu referuar deklaratave se Vjosa Osmani do të bëhet presidente e Lumir Abdixhiku kryeministër, Kërçeli shkroi se partitë opozitare deklaronin se nuk mund të mbahen njëkohësisht posti i presidentit dhe i…

Lajme

05/05/2026 21:16

Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ilir Kërçeli, ka deklaruar se partia e tij kishte kërkuar një emër konsensual për president më 51.1% të votave.

Duke iu referuar deklaratave se Vjosa Osmani do të bëhet presidente e Lumir Abdixhiku kryeministër, Kërçeli shkroi se partitë opozitare deklaronin se nuk mund të mbahen njëkohësisht posti i presidentit dhe i kryeministrit nga e njëjta forcë.

“Shumë mirë! Veç le të bëhet e qartë çdo ditë pse përfunduam në zgjedhje” shkroi Kërçeli.

Ky është postimi i plotë i tij:

Lëvizja Vetëvendosje! me 51.1%, kërkonte një emër konsensual për president, të pranuar edhe nga partitë opozitare. Ata theksonin se nuk mund të mbahen njëkohësisht posti i presidentit dhe ai i kryeministrit nga e njëjta forcë, pasi kjo përbën autokraci.

Ndërkohë, këta që kanë vetëm 13% deklarojnë se tashmë kanë vendosur si kandidaten për presidente, ashtu edhe kandidatin për kryeministër.

Shumë mirë! Veç le të bëhet e qartë çdo ditë pse përfunduam në zgjedhje.

Artikuj të ngjashëm

May 5, 2026

Ministri britanik i mbrojtjes vjen në Kosovë, takohet me komandantin e KFOR-it

May 5, 2026

Qeveria mban mbledhje elektronike, merr këtë vendim

May 5, 2026

Tahiri: Rama nuk e përfaqëson LDK-në, bashkëpunimi me PDK-në do t’i...

May 5, 2026

Trumpi thotë se ShBA-ja do të bëjë marrëveshje të jashtëzakonshme për...

May 5, 2026

Irani sulmon përsëri me dronë dhe raketa Emiratet e Bashkuara Arabe

May 5, 2026

Sekretari amerikan i Mbrojtjes rithekson se “armëpushimi nuk ka përfunduar”...

Lajme të fundit

Ministri britanik i mbrojtjes vjen në Kosovë, takohet me komandantin e KFOR-it

Qeveria mban mbledhje elektronike, merr këtë vendim

Tahiri: Rama nuk e përfaqëson LDK-në, bashkëpunimi me...

Nuk e ndryshojnë mendimin për Osmanin, Hoti e...