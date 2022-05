Latifi për tubimet e partive në diasporë: Me mend, së shpejti krejt elektorati do jetë atje

Për këtë angazhim të ri, sidomos për LDK-në e PDK-në, Latifi me ironi ka thënë se është “punë me mend”, sepse së shpejti i gjithë elektorati i Kosovës do të ndodhet në diasporë.

Latifi ka aluduar në emigrimin masiv dhe të vazhdueshëm të kosovarëve drejt mërgimit.

“Paskan dalë partitë nëpër diasporë me i konsolidu degët e tyre atje. Definitivisht punë me mend, sepse qysh janë duke shku punët këtu në Kosovë nuk do të jetë e largët dita kur krejt elektorati kosovar në diasporë do të ndodhet. Ndërsa degët e partive këtu do jenë vetëm seksione të degëve në diasporë.”, ka shkruar Latifi.