Largimi i mundshëm i Robertson, Liverpooli i gatshëm të rikthej mbrojtësin grek
Sport
Ditën e sotme skuadra e Tottenhamit ka nisur bisedimet me Andrew Robertson, duke dërguar edhe ofertë zyrtare në drejtim të Liverpoolit.
Nëse arrihet kjo marrëveshje, Liverpuli do të rikthej mbrojtësin grek, Kostas Tsimikas.
29-vjeçari u huazua te Roma gjatë afatit kalimtar veror dhe skuadra italiane i ka dhënë driten jeshile për rikthim.
Nuk do të ketë asnjë klauzolë lirimi, dhe Liverpuli do ta rikthej atë nëse arrihet marrëveshja mes Tottenhamit dhe Robertson.