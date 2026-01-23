Largimi i mundshëm i Robertson, Liverpooli i gatshëm të rikthej mbrojtësin grek

Ditën e sotme skuadra e Tottenhamit ka nisur bisedimet me Andrew Robertson, duke dërguar edhe ofertë zyrtare në drejtim të Liverpoolit. Nëse arrihet kjo marrëveshje, Liverpuli do të rikthej mbrojtësin grek, Kostas Tsimikas. 29-vjeçari u huazua te Roma gjatë afatit kalimtar veror dhe skuadra italiane i ka dhënë driten jeshile për rikthim.

23/01/2026 20:00

Ditën e sotme skuadra e Tottenhamit ka nisur bisedimet me Andrew Robertson, duke dërguar edhe ofertë zyrtare në drejtim të Liverpoolit.

Nëse arrihet kjo marrëveshje, Liverpuli do të rikthej mbrojtësin grek, Kostas Tsimikas.

29-vjeçari u huazua te Roma gjatë afatit kalimtar veror dhe skuadra italiane i ka dhënë driten jeshile për rikthim.

Nuk do të ketë asnjë klauzolë lirimi, dhe Liverpuli do ta rikthej atë nëse arrihet marrëveshja mes Tottenhamit dhe Robertson.

