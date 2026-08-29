Larg syrit të publikut, Kurti me Abdixhikun raportohet se po zhvillojnë takim në Kuvend, pjesëmarrëse edhe Osmani

Çështja e presidentit i ka bërë sërish bashkë, kreun e VV-së dhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurti me atë të LDK-së, Lumir Abdixhiku. Reporteri merr vesh se Kurti e Abdixhiku janë aktualisht në një takim që ka nisur rreth orës 20:00. Në takimin që po zhvillohet në hapësirat e Kuvendit të Kosovës, Reporteri.net merr vesh…

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29/08/2026 21:45

Çështja e presidentit i ka bërë sërish bashkë, kreun e VV-së dhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurti me atë të LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Reporteri merr vesh se Kurti e Abdixhiku janë aktualisht në një takim që ka nisur rreth orës 20:00. Në takimin që po zhvillohet në hapësirat e Kuvendit të Kosovës, Reporteri.net merr vesh se prezente është edhe ish-presidentja, tashmë deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani.

Ky takim vjen pas atij të së mërkurës, kur Kurti, kryeministër në detyrë, dhe Abdixhiku, u takuan në përpjekje për ta arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, që do t’i jepte fund krizës pothuajse dyvjeçare institucionale.Advertisement

Që të dy deklaruan se për herë të parë kanë biseduar për “emra konkretë” për presidentin e ardhshëm të Kosovës, por nuk pranuan t’i bëjë të ditur ata për shkak të “ndjeshmërisë” së bisedimeve.

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