Laporta: Ende nuk është mbyllur marrëveshja me Messin

Argjentinasi vazhdon të jetë në pushime në pritje të nënshkruajë kontratën e re me katalunasit, por ende s’ka asgjë zyrtare, shkruan lajmi.net.

Ka pasur raportime që marrëveshja e plotë është arritur, por Laporta ka bërë të ditur se është duke vazhduar mirë, por ende s’është mbyllur.

“Jemi duke punuar në marrëveshjen e Messit. Nuk është zgjedhur komplet, por është duke shkuar mirë. Ai dëshiron të qëndrojë”, tha ai.

Ndërkohë, Messi ka bërë të ditur se nuk rikthehet në stërvitje pa nënshkruar rinovimin./Lajmi.net/

Barcelona president Joan Laporta: “We are working on Messi deal. This haven’t been completely resolved yet, but it is progressing well. He wants to stay”. 🔴🔵 #FCB @ReshadRahman_

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021