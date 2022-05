Lajmi i fundit: Araujo tani është jashtë rrezikut për jetë

Po zhvillohej ndeshja ndaj Celta Vigos, kur mbrojtësi, pas një përplasjeje kokë me kokë me një nga bashkëlojtarët, pasi bëri disa hapa, humbi ndjenjat duke rënë përtokë.

Horrifying scenes at camp nou. GET WELL SOON ARAUJO❤️ pic.twitter.com/7PoILi7bA7

Futbollisti u dërgua drejt në emergjencë pasi gjendja e tij shëndetësore u konsiderua serioze.

Araujo has left for the hospital, really praying everything is alright and nothing is serious ❤️‍🩹 pic.twitter.com/pTeoKgCKOT

— Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) May 10, 2022