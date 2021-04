Kylie Jenner thekson çdo pjesë të trupit me fustanin e ngushtë

Kylie Jenner mori sërish vëmendje me paraqitjen atraktive në rrjete sociale, shkruan lajmi.net.

Ylli televiziv u shfaq joshëse e veshur me një fustan të gjatë me ngjyrë të verdhë, të cilin e kishte kominuar me çizme të bardha.

Fustani shumë i ngushtë ia thekson linjat trupore asaj, ndërsa flokët i kishte bërë me gërsheta dhe vendosi shumë aksesorë.

Kylie Jenner edhe kësaj radhe shfaqet në formë shumë të mirë, ndërsa mori komente edhe nga ana e ndjekësve.

Kujtojmë se Kylie dhe familja e saj po e përfundojnë sezonin e “Keeping Up With The Kardashians”, për të vazhduar me një tjetër shfaqje. /Lajmi.net/