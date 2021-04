Kylie Jenner merr vëmendje me paraqitjen në veshjen ‘unike’

Kylie Jenner njihet si një ndër femrat më të dëshiruara në botë, shkruan lajmi.net.

Ajo shpesh herë ndan pamje në rrjete sociale ku thekson linjat trupore përmes veshjeve të ‘rrezikshme’ të cilat ‘ngacmojnë’ imagjinatën e ndjekësve të saj.

Së fundmi Kylie ka postuar disa video në profilin e Instagramit me të cilat ka joshur fansat e saj.

Së fundmi ajo erdhi me një fotografi me rroba plot stil ku ajo kishte kombinuar edhe këpucët dhe çantën me veshje.

Ylli televiziv pranoi mijëra komente pozitive pasi veshja e morri vëmendjen e tyre, ku shihej Kylie duke pozuar në pasqyrë /Lajmi.net/