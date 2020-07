Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar për motin që do të mbaj nesër në vendin tonë.

Sipas IHMKS-së, pjesa e parë e ditës do të vijojë me mot me diell, por gjatë pjesës së dytë parashihet të ketë kushte tjera meteorologjike, vranësira të paqëndrueshme të cilat vende-vende parashihen të sjellin reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 16-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 26-30 gradë Celsius.

Do të fryjë erë herë-herë me vrull me shpejtësi deri 11 m/s. /Lajmi.net/