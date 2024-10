​Ky është teksti i deklaratës për Ukrainën e miratuar në Dubrovnik

Qeveria e Kroacisë ka publikuar tekstin e deklaratës së miratuar në samitin e sotëm për ndihmën për Ukrainën në Dubrovnik, ku mori pjesë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani.

“Deklarata e Dubrovnikut që miratuam shpreh mbështetjen e plotë për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, dënon pa mëdyshje agresionin rus dhe konfirmon angazhimin e përbashkët të Evropës për të ndihmuar popullin ukrainas”, njoftoi qeveria.

Nënshkruesit e deklaratës prej 18 pikash janë kryeministri i Kroacisë Andrej Plenkoviq dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky si bashkëpritës të samitit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Malit të Zi Jakov Milatoviq, ai i Serbisë Aleksandar Vuçiq, presidentja e Sllovenisë Natasha Pirc Musar, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidentja e Këshillit të Ministrave të BeH Borjana Krishto, kryeministri i Bullgarisë Dimitar Glavçev, kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski, zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Moldavisë Mihai Popșoi, ministrja e Jashtme e Rumanisë Luminița Teodora Odobescu, ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan dhe zëvendëspresidentja e Komisionit Evropian Dubravka Shuica.

Teksti i plotë i deklaratës:

1. Kanë kaluar pothuajse 1000 ditë që nga fillimi i pushtimit ushtarak të Rusisë në shkallë të plotë të Ukrainës. Ne e dënojmë këtë luftë agresioni të paprovokuar, të pajustifikueshëm dhe të paligjshëm rus kundër Ukrainës në termat më të fortë të mundshëm. Lufta e agresionit të Rusisë është një krim kundër popullit ukrainas; një shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Kartën e OKB-së; dhe një kërcënim i madh për paqen, sigurinë dhe stabilitetin e Evropës Juglindore, të gjithë kontinentit evropian dhe botës në tërësi.

2. Mbështetja jonë për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtar mbetet absolute. Ne rikonfirmojmë angazhimin tonë të palëkundur për të ofruar mbështetje të vazhdueshme të shumanshme për Ukrainën dhe popullin e saj për aq kohë sa duhet.

3. Ne shprehim respektin dhe simpatinë tonë me popullin ukrainas, i cili i ka rezistuar agresionit ushtarak të Rusisë që nga 2014 me guxim, durim e heroizëm.

4. Duke u bazuar në deklaratën e përbashkët të Samitit të Parë Parlamentar të Platformës Ndërkombëtare të Krimesë, të miratuar në Zagreb më 25 tetor 2022 dhe në rezultatet e Samitit të 4-të të Platformës Ndërkombëtare të Krimesë, mbajtur në Kiev më 11 shtator 2024, ne theksojmë angazhimin tonë të palëkundur për rivendosjen e Ukrainës sovraniteti dhe integriteti territorial, duke përfshirë Krimenë, përmes ofrimit të mëtejshëm të Ukrainës me ndihmë gjithëpërfshirëse për të kundërshtuar agresionin e Rusisë.

5. Ne mbështesim plotësisht rezultatet e Samitit për Paqen në Ukrainë, mbajtur në Zvicër në qershor 2024. Rruga drejt një paqeje gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën mund të bazohet vetëm në të drejtën ndërkombëtare, duke përfshirë Kartën e OKB-së. Në këtë drejtim, ne rikonfirmojmë mbështetjen tonë për Formulën e Paqes të Ukrainës të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky si një kornizë thelbësore për rivendosjen e një paqeje të tillë. Ne shprehim mbështetjen tonë për përpjekjet e Ukrainës në këtë drejtim dhe theksojmë gatishmërinë tonë për të marrë pjesë aktive në zbatimin e pikave të Formulës së Paqes.

6. Ne i bëjmë thirrje të gjithë komunitetit ndërkombëtar, në përpjekjet e tij për të rivendosur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare globalisht, të intensifikojë mbështetjen e tij për Ukrainën në luftën e saj të vazhdueshme për liri, pavarësi dhe integritet territorial. Paralelisht, ne u bëjmë thirrje të gjitha vendeve që të mos ofrojnë mbështetje materiale ose të tjera për luftën e agresionit të Rusisë. Kujtuam rëndësinë e përafrimit me vendimet dhe masat e Politikës së Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të Bashkimit Evropian.

7. Theksojmë se çdo formë agresioni kundër një shteti sovran është e papranueshme. Të gjitha vendet duhet të përmbahen nga kërcënimi ose përdorimi i forcës kundër integritetit territorial, sovranitetit ose pavarësisë politike të çdo shteti. Në këtë kontekst, theksojmë se tërheqja e trupave dhe pajisjeve ushtarake ruse nga i gjithë territori i Ukrainës, ndërprerja e armiqësive dhe rivendosja e kontrollit të plotë të Ukrainës mbi kufijtë e saj shtetërorë, janë kushte të panegociueshme për rivendosjen e paqes.

8. Ne dënojmë në termat më të ashpër të mundshëm çdo përpjekje të Rusisë për të aneksuar me forcë dhe në mënyrë të paligjshme pjesë të territorit të Ukrainës. Përpjekje të tilla përfaqësojnë një shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë Kartën e OKB-së, dhe sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Republika Autonome e Krimesë, Rajoni i Sevastopolit, Donetsk, Kherson, Luhansk dhe Zaporizhzhia janë pjesë përbërëse të Ukrainës. Në këtë kontekst, ne konsiderojmë të ashtuquajturat “zgjedhje” të mbajtura nga Rusia në mars dhe shtator 2024 në territorin e Ukrainës nuk kanë vlefshmëri.

9. Ne ritheksojmë vendosmërinë tonë për të intensifikuar përpjekjet e përbashkëta për të siguruar përparim të mëtejshëm dhe mbështetje të ndërsjellë për partnerët e Evropës Juglindore, Ukrainën, Republikën e Moldavisë dhe Gjeorgjinë në rrugën e tyre drejt anëtarësimit në BE me qasjen e bazuar në vlera. Pranimi i këtyre anëtarëve të rinj në BE është garancia më e mirë e stabilitetit, sigurisë dhe prosperitetit rajonal. Mirëpresim hapjen e negociatave të anëtarësimit në BE me Ukrainën, si dhe me BeH dhe Republikën e Moldavisë.

10. Ne mirëpresim që, në Samitin e NATO-s në Uashington, aleatët përsëritën angazhimin e tyre për të vazhduar të mbështesin Ukrainën në rrugën e saj të pakthyeshme drejt integrimit të plotë euroatlantik, duke përfshirë anëtarësimin në NATO.

11. Ne përsëri theksojmë angazhimin tonë të vendosur për të sjellë para drejtësisë ata individë përgjegjës për krimin e agresionit, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të kryera gjatë luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës.

12. Ne vërejmë ratifikimin e Statutit të Romës të Gjykatës Ndërkombëtare Penale nga Ukraina si një hap i rëndësishëm drejt drejtësisë për krimet më të rënda që shqetësojnë Komunitetin Ndërkombëtar dhe theksojmë rëndësinë e sigurimit të aftësisë së Gjykatës për të ushtruar plotësisht juridiksionin e saj.

13. Ne jemi dakord të vazhdojmë të bashkëpunojmë dhe të përqendrojmë përpjekjet tona në lirimin e të gjithë të burgosurve të luftës, të personave të ndaluar në mënyrë të paligjshme dhe kthimin e të gjithë ukrainasve të dëbuar ilegalisht dhe të zhvendosur me forcë, veçanërisht fëmijët.

14. Ne jemi dakord që temat e sigurisë ushqimore dhe çminimit kryqëzohen dhe përforcojnë reciprokisht njëra-tjetrën. Në përputhje me konkluzionet e Konferencës Ndërkombëtare të Donatorëve për Çminimin Humanitar në Ukrainë, e cila u mbajt në Zagreb më 11 dhe 12 tetor 2023, ne diskutuam deminimin në kontekstin e rimëkëmbjes së Ukrainës, si hapi i parë vendimtar drejt kthimit të sigurt të njerëzve. dhe rifillimin e aktivitetit ekonomik dhe bujqësor. Siguria ushqimore nuk duhet të jetë armatosur. Produktet bujqësore ukrainase duhet t’u ofrohen vendeve të interesuara në mënyrë të sigurt dhe lirisht. Në këtë drejtim, lundrimi tregtar falas, i plotë dhe i sigurt, në përputhje me ligjin ndërkombëtar, si dhe qasja në portet detare në Detet e Zi dhe Azov, janë kritike. Sulmet ndaj anijeve tregtare në porte dhe përgjatë gjithë rrugës, si dhe kundër porteve civile dhe infrastrukturës civile janë të papranueshme.

15. Ne theksojmë rëndësinë kritike të sigurisë energjetike të Ukrainës, veçanërisht duke marrë parasysh dimrin e ardhshëm. Termocentralet e Ukrainës dhe rrjeti energjetik vazhdojnë të pësojnë dëme masive si rezultat i sulmeve sistematike dhe të qëllimshme të Rusisë. Sot, ne shqyrtuam opsionet për të rritur përpjekjet tona – duke përfshirë mobilizimin e mëtejshëm të sektorit privat – në sigurimin e Ukrainës me pajisjet dhe financimin e nevojshëm për të zbutur pasojat. Ne gjithashtu theksojmë nevojën për më shumë koordinim dhe planifikim në nivel rajonal dhe për interkoneksione efikase të energjisë elektrike, në mënyrë që të absorbohet tronditja e dëmit të shkaktuar nga sulmet e Rusisë.

16. Ne gjithashtu theksojmë se çdo përdorim i energjisë bërthamore dhe i instalimeve bërthamore duhet të jetë i sigurt, i siguruar, i mbrojtur dhe i shëndoshë për mjedisin. Në këtë kontekst, theksojmë se termocentrali bërthamor i Zaporizhzhia duhet të kthehet nën kontrollin e plotë sovran të Ukrainës dhe të funksionojë në mënyrë të sigurt dhe të sigurt në përputhje me shtatë shtyllat e domosdoshme dhe pesë parimet konkrete të IAEA-s dhe nën mbikëqyrjen e saj.

17. Ne shprehim angazhimin tonë për të vazhduar pjesëmarrjen në rimëkëmbjen dhe rindërtimin e vazhdueshëm dhe të pasluftës të Ukrainës, në mënyrë që t’u mundësojmë popullit ukrainas të rindërtojë vendin e tyre, duke angazhuar të gjithë partnerët përkatës, duke përfshirë kompanitë private dhe institucionet financiare ndërkombëtare, me qëllim të sigurimit të mbështetjes financiare. , investimet dhe ekspertiza e nevojshme për të siguruar një të ardhme të begatë për Ukrainën.

18. Nuk mund të ketë Evropë të lirë, paqësore dhe të begatë pa një Ukrainë të lirë, paqësore dhe të begatë. Angazhimi i pjesëmarrësve të Samitit të Dubrovnikut Ukrainë-Evropa Juglindore ndaj këtij qëllimi mbetet i hekurt.