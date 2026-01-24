Ky është stadiumi ku Prishtina dhe Drita e zhvillojnë nesër finalen e Superkupës

Sport

24/01/2026 13:37

Nesër do të zhvillohet Superkupa e Kosovës në futboll.

Kampioni i Superligës, Drita do të përballet me fituesin e Kupës, skuadrën e Prishtinës.

Kjo ndeshje do të luhet në stadiumin ”Mardan Sports Complex” në Antalia të Turqisë.

Ky stadium ka kapacitet prej 8000 ulsëve.

Ka disa ditë që Drita e Prishtina po qëndrojnë në Turqi, duke kryer fazën përgatitore para fillimit të sezonit pranveror.

