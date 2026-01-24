Ky është stadiumi ku Prishtina dhe Drita e zhvillojnë nesër finalen e Superkupës
Nesër do të zhvillohet Superkupa e Kosovës në futboll. Kampioni i Superligës, Drita do të përballet me fituesin e Kupës, skuadrën e Prishtinës. Kjo ndeshje do të luhet në stadiumin ”Mardan Sports Complex” në Antalia të Turqisë. Ky stadium ka kapacitet prej 8000 ulsëve. Ka disa ditë që Drita e Prishtina po qëndrojnë në Turqi,…
Sport
