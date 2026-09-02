Ky është momenti kur Joz Marku me shokë rrahun Edin

Janë siguruar pamje që tregojnë një përleshje fizike mes Jozit dhe Edit. Pamjet janë shpërndarë edhe nga vetë Edi, i cili i ka publikuar në Instastory, duke i shoqëruar me një mesazh të fortë. “Pabesia dhe Tradhetia kan rrezuar edhe mbreta! 15 me 1 ne konakun e tyre! Shikim te Kendshem”, ka shkruar Edi. VIDEO

ShowBiz

02/09/2026 23:15

Janë siguruar pamje që tregojnë një përleshje fizike mes Jozit dhe Edit.

Pamjet janë shpërndarë edhe nga vetë Edi, i cili i ka publikuar në Instastory, duke i shoqëruar me një mesazh të fortë.

“Pabesia dhe Tradhetia kan rrezuar edhe mbreta! 15 me 1 ne konakun e tyre! Shikim te Kendshem”, ka shkruar Edi.

VIDEO

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