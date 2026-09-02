Ky është momenti kur Joz Marku me shokë rrahun Edin
Janë siguruar pamje që tregojnë një përleshje fizike mes Jozit dhe Edit. Pamjet janë shpërndarë edhe nga vetë Edi, i cili i ka publikuar në Instastory, duke i shoqëruar me një mesazh të fortë. “Pabesia dhe Tradhetia kan rrezuar edhe mbreta! 15 me 1 ne konakun e tyre! Shikim te Kendshem”, ka shkruar Edi. VIDEO
ShowBiz
Janë siguruar pamje që tregojnë një përleshje fizike mes Jozit dhe Edit.
Pamjet janë shpërndarë edhe nga vetë Edi, i cili i ka publikuar në Instastory, duke i shoqëruar me një mesazh të fortë.
“Pabesia dhe Tradhetia kan rrezuar edhe mbreta! 15 me 1 ne konakun e tyre! Shikim te Kendshem”, ka shkruar Edi.