“Ky është kulmi i paftyrësisë” – Gjini reagon pasi Kurti nuk propozoi kandidat për kryetar të Kuvendit

Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini ka reaguar pasi Kurti nuk ka propozuar kandidat për kryetar të Kuvendit. “Ky është kulmi i paftyrësisë”, ka shkruar Gjini në Facebook. Kurti sot nuk ka propozuar kandidat ndërsa ka thënë se i duhet ende kohë për të arritur marrëveshje me ndonjë parti politike për Presidentin. /Lajmi.net/ Postimi i plotë:

Lajme

06/08/2026 12:03

Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini ka reaguar pasi Kurti nuk ka propozuar kandidat për kryetar të Kuvendit.

“Ky është kulmi i paftyrësisë”, ka shkruar Gjini në Facebook.

Kurti sot nuk ka propozuar kandidat ndërsa ka thënë se i duhet ende kohë për të arritur marrëveshje me ndonjë parti politike për Presidentin. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

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