“Ky është kulmi i paftyrësisë” – Gjini reagon pasi Kurti nuk propozoi kandidat për kryetar të Kuvendit
Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini ka reaguar pasi Kurti nuk ka propozuar kandidat për kryetar të Kuvendit. “Ky është kulmi i paftyrësisë”, ka shkruar Gjini në Facebook. Kurti sot nuk ka propozuar kandidat ndërsa ka thënë se i duhet ende kohë për të arritur marrëveshje me ndonjë parti politike për Presidentin. /Lajmi.net/ Postimi i plotë:
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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini ka reaguar pasi Kurti nuk ka propozuar kandidat për kryetar të Kuvendit.
“Ky është kulmi i paftyrësisë”, ka shkruar Gjini në Facebook.
Kurti sot nuk ka propozuar kandidat ndërsa ka thënë se i duhet ende kohë për të arritur marrëveshje me ndonjë parti politike për Presidentin. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: