Kuvendi nesër mban seancë plenare, në rend dite tri projektligje dhe raporti i Auditorit për buxhetin e vitit 2025

Kuvendi i Kosovës do të mbajë nesër, në orën 12:00, seancën plenare, në të cilën janë paraparë disa pika të rendit të ditës, përfshirë shqyrtimin e tri projektligjeve dhe raportin e Auditorit të Përgjithshëm për buxhetin e vitit 2025. Sipas rendit të ditës, seanca do të nisë me miratimin e procesverbalit nga seanca e mëparshme,…

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04/11/2026 16:13

Kuvendi i Kosovës do mbajë nesër, orën 12:00, seancën plenare, cilën janë paraparë disa pika rendit ditës, përfshirë shqyrtimin e tri projektligjeve dhe raportin e Auditorit Përgjithshëm për buxhetin e vitit 2025.

Sipas rendit ditës, seanca do nisë me miratimin e procesverbalit nga seanca e mëparshme, ndërsa pas deputetët do kenë mundësi bëjnë deklarime jashtë rendit ditës dhe parashtrojnë pyetje parlamentare.

vazhdim, pritet shqyrtohet propozimi i grupeve parlamentare për zëvendësimin dhe emërimin e deputetëve komisionet parlamentare, si dhe miratimi i fushëveprimit komisioneve parlamentare për Legjislaturën e XI-të.

Një pjesë e rëndësishme e seancës do t’i kushtohet shqyrtimit parë tri projektligjeve: Projektligjit për Agjencinë e Menaxhimit Emergjencave, Projektligjit për Regjistrimin e Bujqësisë dhe Projektligjit për Inspektoratin Qendror Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore, Veterinës dhe Pylltarisë.

fund rendit ditës është paraparë shqyrtimi i Raportit Auditorit Përgjithshëm për Raportin Vjetor Auditimit Buxhetit Republikës Kosovës për vitin 2025.

Seanca plenare pritet mbahet Kuvendin e Kosovës, duke filluar nga ora 12:00.

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