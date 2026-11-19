Kuvendi mbeti pa rrymë, Bajrami ironizon: Po kthehemi te agregatat, sikur në vitin ’99
Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar me ironi lidhur me situatën e furnizimit me energji elektrike në vend. Reagimi i saj vjen pasi gjatë seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës u ndërpre energjia elektrike, pikërisht në kohën kur deputetët po zhvillonin punimet. Përmes një postimi, Bajrami ka ironizuar me paralajmërimin…
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Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka reaguar me ironi lidhur me situatën e furnizimit me energji elektrike në vend.
Reagimi i saj vjen pasi gjatë seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës u ndërpre energjia elektrike, pikërisht në kohën kur deputetët po zhvillonin punimet.
Përmes një postimi, Bajrami ka ironizuar me paralajmërimin për vendimin e Qeverisë lidhur me furnizimin me energji elektrike dhe mundësinë e shpalljes së masave emergjente.
“Sonte pritet që me votu vendimin e Qeverisë për furnizim me energji elektrike. Për shpalljen e masave emergjente me energji elektrike, i cili nënkupton me kalu prej furnizimit të rregullt në agregata, sikur në vitin 99”, ka thënë Bajrami.