Era e fortë rrëzon dritaret e një ndërtese në Matiqan, dëmtohet një veturë
Në Matiqan të Prishtinës sonte nga një ndërtese kanë rënë dritaret dhe e kanë dëmtuar një veturë. Fatmirësisht, sipas qytetarit që e ka njoftuar KosovaPressin, nuk ka të lënduar. Në Matiqan të Prishtinës sonte nga një ndërtese kanë rënë dritaret dhe e kanë dëmtuar një veturë. Fatmirësisht, sipas qytetarit që e ka njoftuar KosovaPressin, nuk…
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Në Matiqan të Prishtinës sonte nga një ndërtese kanë rënë dritaret dhe e kanë dëmtuar një veturë. Fatmirësisht, sipas qytetarit që e ka njoftuar KosovaPressin, nuk ka të lënduar.
Në Matiqan të Prishtinës sonte nga një ndërtese kanë rënë dritaret dhe e kanë dëmtuar një veturë. Fatmirësisht, sipas qytetarit që e ka njoftuar KosovaPressin, nuk ka të lënduar.
Deri në këto çaste, Policia e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informacion.
Duket se dritarja ka rënë, për shkak të erës së fortë, që përfshiu sonte Kosovën dhe në disa pjesë të vendit shkaktoi dëme.