Kush i ndal ‘mbretërit’ – Me fitore ndaj Benficas shkojnë tutje në Champions

Real Madrid siguroi kualifikimin në fazën tjetër të Ligës së Kampionëve, pasi mposhti Benfica në “Santiago Bernabeu”. Ishin mysafirët që kaluan të parët në epërsi me Rafa Silva, duke surprizuar vendasit. Megjithatë, reagimi i madrilenëve ishte i shpejtë dhe Aurelien Tchouameni barazoi shifrat. Në pjesën e dytë, protagonisti kryesor ishte Vinicius Junior, i cili realizoi…

Sport

25/02/2026 23:07

Real Madrid siguroi kualifikimin në fazën tjetër të Ligës së Kampionëve, pasi mposhti Benfica në “Santiago Bernabeu”.

Ishin mysafirët që kaluan të parët në epërsi me Rafa Silva, duke surprizuar vendasit. Megjithatë, reagimi i madrilenëve ishte i shpejtë dhe Aurelien Tchouameni barazoi shifrat.

Në pjesën e dytë, protagonisti kryesor ishte Vinicius Junior, i cili realizoi golin e fitores dhe vulosi përmbysjen, duke dërguar “Los Blancos” në raundin tjetër të Champions League.

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

E pabesueshme: Zhegrova humb rastin për shënimin e golit tek “Zonja...

February 25, 2026

Juventus shënon golin e tretë, barazon gjithçka ndaj Galatasaray

February 25, 2026

Vinicius shënon përsëri ndaj Benficas, Reali drejt kualifikimit

February 25, 2026

Gol në Torino, Juve me një lojtar më pak shënon sërish...

Lajme të fundit

Nushi për zgjedhjen e Presidentit: Në zarf me...

Çështja e presidentit, Deda: Opozita le të tregojnë...

Ymeri thotë se president me mbiemrin Jashari nuk...

Hoxhaj: Emrat për president do të dalin nga...