Kusari-Lila priti ambasadorin e ri të Francës, diskutohet për bashkëpunimin ekonomik
Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, ka pritur në takim ambasadorin e ri të Francës në Kosovë, Jean-François Huchet. Gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet Kosovës dhe Francës, me fokus në bashkëpunimin ekonomik, marrëdhëniet tregtare dhe mundësitë e reja të bashkëpunimit në fushën e ndërmarrësisë dhe inovacionit. Postimi i…
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Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, ka pritur në takim ambasadorin e ri të Francës në Kosovë, Jean-François Huchet.
Gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet Kosovës dhe Francës, me fokus në bashkëpunimin ekonomik, marrëdhëniet tregtare dhe mundësitë e reja të bashkëpunimit në fushën e ndërmarrësisë dhe inovacionit.
Postimi i plotë:
Sot pata kënaqësinë të pres në takim Ambasadorin e ri të Francës në Kosovë, z. Jean-François Huchet.
Me Ambasadorin Huchet biseduam për bashkëpunimin e deritanishëm ndërmjet Kosovës dhe Francës, me fokus në bashkëpunimin ekonomik, marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve, si dhe mundësitë e reja të bashkëpunimit në fushën e ndërmarrësisë dhe inovacionit.
Gjithashtu, gjatë takimit prezantuam të arriturat dhe përpjekjet tona për ta promovuar Kosovën si një vend atraktiv për investitorët francezë, si dhe për të rritur praninë e produkteve “Made in Kosova” në tregun françez.
Në këtë drejtim, MINTI mbështetë tetë biznese kosovare nga sektori i përpunimit të ushqimit për pjesëmarrje në panairin SIAL Paris 2026, i cili mbahet prej 17-21 tetor.
Në ditët në vijim do të intensifikojmë bashkëpunimin për organizimin e Ditëve të Biznesit Francez në Kosovë (Shkurt 2027), në koordinim me Ambasadën e Kosovës në Paris, si dhe do të punojmë për një program më të strukturuar të bashkëpunimit në fushat e industrisë, tregtisë, ndërmarrësisë dhe inovacionit.
Francën e shohim si një partner të rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit privat, investimeve dhe inovacionit në Kosovë.