Kusari-Lila kritikon partitë opozitare: Respektoni rezultatin e zgjedhjeve, mos krijoni ngërç politik
Ministrja në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari-Lila, ka deklaruar se subjektet politike duhet të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit dhe të veprojnë në përputhje me vullnetin e qytetarëve për formimin e institucioneve. Në një konferencë për media, ajo ka kritikuar partitë që, sipas saj, po paraqesin kërkesa që nuk përputhen…
Lajme
Ministrja në detyrë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari-Lila, ka deklaruar se subjektet politike duhet të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit dhe të veprojnë në përputhje me vullnetin e qytetarëve për formimin e institucioneve.
Në një konferencë për media, ajo ka kritikuar partitë që, sipas saj, po paraqesin kërkesa që nuk përputhen me mbështetjen që kanë marrë nga elektorati.
“Është paksa absurde për parti që, në raport me peshën politike dhe besimin që marrin nga qytetarët, të kenë kërkesa të krahasueshme ose paralele me partinë fituese. Kjo qasje po e sjell këtë ngërç, në të cilin pritjet, kërkesat dhe dëshirat po shkojnë mbi mundësitë apo mbi mandatin që këto parti marrin nga qytetarët. Respektimi i vullnetit qytetar është krejt çka duhet për të pasur institucione të formuara pas 7 qershorit, është respektimi i vullnetit të qytetarëve të shprehur më 7 qershor”, ka thënë ajo.
Kusari-Lila ka theksuar se kompromiset politike janë të nevojshme, por sipas saj ato nuk duhet të tejkalojnë verdiktin e qytetarëve të dhënë përmes votës.
“Unë e kuptoj kërkesën për kompromise politike, por përtej asaj që kanë vendosur qytetarët me votë, është e pakuptimtë të kërkohet të merret pushtet në tavolinën e negociatave”, shtoi ajo.