Hoti shkruan për marrëveshjen e Washingtonit, rikujton që Kurti s’e respektoi: Për pasojë importojnë qindra miliona euro rrymë në vit
Ish-kryeministri Avdullah Hoti, tha se Marrëveshja e Uashingtonit e 4 shtatorit 2020 parashihte ndërtimin e rrjetit dhe centralit energjetik me gaz amerikan.
Duke folur për pavarësinë energjetike të Kosovës, Hoti tha se centrali me gaz do të ishte komplementar me termocentralet ekzistuese, duke prodhuar energji sa herë që do të ishte e nevojshme për të kompensuar kërkesën shtesë për energji që nuk do të mund të prodhohej nga termocentralet e ‘Kosova A’ dhe ‘Kosova B’.
“Ky projekt do ta bënte Kosovën të pavarur sa i përket energjisë së paku për dy dekada, gjatë të cilës kohë do të investohej në kapacitete të tjera energjetike: nga thëngjilli, nga burime të ripërtërishme dhe në projekte të përbashkëta hidroenergjetike me Shqipërinë”.
Por, Hoti thotë se kjo marrëveshje nuk u respektua nga Qeveria e Kosovës që mori detyrën në mars 2021 dhe tha se për pasojë, sot Kosova importon qindra miliona euro energji elektrike në vit, me kontrata dhe kompani që kanë ngritur shumë dyshime në publik.
“Ndërkohë që kjo marrëveshje negociohej në Shtëpinë e Bardhë, në Prishtinë partia që sot është në pushtet dhe ata që atëherë i shkonin pas, protokolluan në Kryesinë e Kuvendit të Kosovës rreth 10 kërkesa për interpelancë me Kryeministrin. Sipas tyre, kjo marrëveshje ishte e dëmshme për Kosovën. Këta i referoheshin kësaj zyreje, në të cilën ishin marrë vendime kapitale për lirinë që e gëzojmë sot dhe për shpalljen e pavarësisë, si Shtëpia e Verdhë. Sot, pas 6 vitesh, secili e ka të qartë qëllimin e tyre: pamundësimi i pavarësisë energjetike të Kosovës”.
Hoti tha se kushdo që i ka shërbyer këtij qëllimi në atë kohë, me apo vetëdije, duhet të ndjejë përgjegjësi publike.
“Një kërkim falje publike dhe e sinqertë është hapi i parë i lëvizjes në drejtimin e duhur”.