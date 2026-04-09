Kurti udhëton për në Londër, do të marr pjesë në një diskutim me temë ‘shtetformimi ekonomik dhe stabiliteti global”
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të udhëtoj për në Londër të Anglisë. Lajmin për këtë e ka dhënë koordinatorja e komiteteve në Lëvizjen Vetëvendosje, Dejona Mihali. Ajo njoftoi përmes një postimi se tema e diskutimit do të jetë “Shtetformimi ekonomik dhe stabiliteti global”. “Sonte në Londër “Shtetformimi ekonomik dhe stabiliteti global”, diskutim në ODI…
“Sonte në Londër “Shtetformimi ekonomik dhe stabiliteti global”, diskutim në ODI Global në Londër. Pjesëmarrës në diskutim Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti”, ka shkruar Mihaili.
Ajo gjithashtu ka njoftuar se pjesëmarrja mund të jetë fizike apo online dhe ka shpërndarë linkun për të marrë pjesë. /Lajmi.net/
