Irani apo Italia? Infantino vendos kush do të luaj në Kupën e Botës

30/04/2026 22:49

Presidenti i FIFA, Gianni Infantino, ka konfirmuar qartë se Irani do të marrë pjesë në Kupën e Botës, duke i dhënë fund spekulimeve për një zëvendësim të mundshëm me Italinë.

Vendimi vjen në një kohë tensionesh të larta gjeopolitike dhe pas raportimeve se delegacioni iranian anuloi pjesëmarrjen në Kongresin e FIFA-s në Vancouver, çka shtoi zërat se Italia mund të merrte vendin e tyre.

Infantino reagoi prerë ndaj këtyre spekulimeve:

“Irani, natyrisht, do të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026 dhe do të luajë në SHBA. Arsyeja është e thjeshtë: futbolli duhet të bashkojë njerëzit.”

Incidenti në Kanada dhe tensionet politike

Delegacioni iranian u tërhoq nga Kongresi i FIFA-s pasi një prej zyrtarëve nuk u lejua të hynte në Kanada, pavarësisht se kishte vizë të vlefshme. Autoritetet kanadeze e lidhën vendimin me të kaluarën e tij të dyshuar në strukturat ushtarake iraniane, të cilat konsiderohen organizatë terroriste në Kanada .

Ky incident thekson sfidat politike që shoqërojnë organizimin e Botërorit 2026, i cili do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë.

Spekulimet për përjashtim dhe zëvendësim

Për shkak të konflikteve në Lindjen e Mesme dhe çështjeve të sigurisë, kishte spekulime se Irani mund të përjashtohej nga turneu. Madje u përfol edhe mundësia që Italia të zinte vendin e tij, por kjo ide u hodh poshtë nga FIFA .

Gjithashtu, Irani kishte kërkuar që ndeshjet e tij të zhvendoseshin jashtë SHBA-së, por kjo kërkesë nuk u pranua.

Programi i ndeshjeve

Irani pritet të luajë ndeshjet e grupit në SHBA, përfshirë përballjet me Zelandën e Re, Belgjikën dhe Egjiptin në qytete si Los Anxhelos dhe Seattle .

Mesazhi i FIFA-s

Pavarësisht tensioneve politike, FIFA mbetet e vendosur që sporti të mbetet një urë bashkimi.

Deklarata e Infantinos konfirmon se, të paktën për momentin, politika nuk do të ndikojë në pjesëmarrjen e skuadrave në turneun më të madh të futbollit botëror.

