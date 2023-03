Kurti tha se s’ka hierarki në respektimin e marrëveshje, por do të fillohet menjëherë me pikën 7 Kryeministri i Republikës së Kosovës deklaroi që nuk do të ketë hierarki sa i përket renditjes vlerore të marrëveshjeve. Megjithatë, kur u pyet rreth pikës së shtatë të aneksit, ai pohoi që do të ndodhë një gjë e tillë, shkruan lajmi.net. Pra, në parim një paradoks brenda një deklarate, ku shefi i ekzekutivit kosovar shtoi…