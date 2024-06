Kurti tha se beson se është situatë e montuar, por Kusari-Lila e konfirmon bashkëbisedimin me Radoiçiq

Një bisedë telefonike në mes Shefes së Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusarit me terroristin dhe ish-kryetarin e Listës Serbe, Milan Radojçiq u publikua ditë më parë në media.

Biseda mes tyre ishte e shkurtër, por që bëri bujë të madhe për faktin se po bëhej fjalë për një deputete dhe një kryekriminel.

Gjatë ditës së sotme, Kusari-Lila vendosi që të flasë në lidhje me këtë çështje, por shumë shkurt.

Ajo e konfirmoi këtë bashkëbisedim, ndryshe nga kryeministri i vendit, Albin Kurti.

“Aaa Festim, deklarata të vitit të kaluar janë këto, para dy vjete”, tha Kusari-Lila për “Betimi për Drejtësi” derisa po hynte në Kuvend.

Në lidhje me këtë audio-incizim, kryeministri i vendit, Albin Kurti tha se nuk e ka dëgjuar, por që beson se është situatë e montuar.

“Unë vetë nuk i kam dëgjuar, por qytetarët e dinë se kush ka bashkëpunuar dhe e kanë shumë të qartë pse Radoiçiq ka ikur tash dhe nuk qëndron në qeveri. Ajo është një situatë e montuar dhe Radoiçiq këtë muaj i bënë 9 muaj që është i lirë në Serbi”, deklaroi Kurti.

Kurse Arlind Manxhuka, zëdhënësi i Lëvizjes Vetëvendosje i ka ikur diskursit të bisedës telefonike mes Mimoza Kusarit dhe Milan Radoiçiq, duke sulmuar partitë opozitare që kanë qenë në pushtet dhe duke i akuzuar ata se kanë bërë biznes me terroristin Milan Radoiçiq.

“Trashëgimia e keqe e tyre nuk bëhet dot mëkat i yni. Ata që kanë bërë biznese, koalicione, qeveri e miqësi me Radoiçiqin nuk mund të na bëjnë gjyqin neve sot. Me neve Radoiçiq ikë maleve me bisht nën shalë, e nuk zë vend në karrigat e zyrës së Kryeministrit. Kjo është sa për përkujtim për të gjithë korin kritikues e akuzues që i kemi dëgjuar dje e sot. Tjerat i gjykon më së mirë qytetari. Ai më së miri e di se ku ishte Lista Serbe dhe Radoiçiq para qeverisë sonë, dhe ku janë sot”, tha ai.

Deklaratat e ndryshme të Lëvizjes Vetëvendosje nuk tregojnë një qëndrim të përbashkët dhe të qartë, dhe kanë krijuar një diskurs të paqartë dhe konfuz. tek qytetarët./Lajmi.net/