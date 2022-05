Kurti takon presidentin e Fondit Bezos Earth

Në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror, kryeministri Albin Kurti u takua me presidentin e Fondit Bezos Earth, Andrew Steer, të cilin e njoftoi me reformat që Qeveria e Kosovës po i zbaton për rritje të qëndrueshme socio-ekonomike në përputhje me qëllimin e përbashkët për një shoqëri më të gjelbër dhe të drejtë.