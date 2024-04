Kurti takon deputetin kanadez: Mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme që nga ’99-ta

Përmes një postimi në “X”, Kurti është shprehur mirënjohës për mbështetjen e Kanadasë.

“Është kënaqësi të diskutoj për forcimin e marrëdhënieve Kosovë-Kanada me deputetin kanadez Rob Oliphant Mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme të Kanadasë që nga ’99”, ka shkruar ndër të tjera Kurti.

A pleasure to discuss strengthening Kosova-Canada relations with Canadian MP @Rob_Oliphant. Grateful for 🇨🇦’s ongoing support since ’99. 🇽🇰 leads the WB6 in democracy, rule of law, & economic growth, and we look forward to our cooperation in clean energy, natural resources, & IT. pic.twitter.com/QnBJNZ9lrc

— Albin Kurti (@albinkurti) April 14, 2024