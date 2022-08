Kurti takohet me përfaqësuesit e shteteve anëtare të NATO-s, diskutohet çështja e dialogut me Serbinë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me ambasadorët dhe përfaqësuesit e misioneve në Kosovë të shteteve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, si dhe Japonisë dhe Zvicrës. Kështu është njoftuar përmes një komunikate nga qeveria ku, është shtuar se në takim është potencuar përkushtimi i palëve për bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe përfaqësuesve të shteteve…