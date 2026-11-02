Kurti: Shtesat për fëmijë do të rriten për 25 për qind nga janari 2027

Kryeministri Albin Kurti ka bërë të ditur se shtesat për fëmijë do të rriten për 25 për qind nga janari i vitit 2027, si pjesë e planit të Qeverisë për dyfishimin e tyre gjatë mandatit. Kurti ka thënë se rritja do të realizohet në katër faza, me nga 25 për qind çdo vit, deri në…

Lajme

02/11/2026 16:41

Kryeministri Albin Kurti ka bërë ditur se shtesat për fëmijë do rriten për 25 për qind nga janari i vitit 2027, si pjesë e planit Qeverisë për dyfishimin e tyre gjatë mandatit.

Kurti ka thënë se rritja do realizohet katër faza, me nga 25 për qind çdo vit, deri janar vitit 2030.

“Në linjë me premtimin tonë për dyfishim shtesave për fëmijë gjatë mandatit, kemi paraparë dhe buxhetuar rritjen graduale shtesave katër faza, me nga 25 për qind çdo vit mbi shumën aktuale. Nga janari i vitit 2027 shtesat rriten për 25 për qind, pastaj edhe janar vitit 2028, janar vitit 2029 dhe janar vitit 2030 kompletohet rritja graduale”, ka deklaruar Kurti.

Ai ka dhënë edhe shembuj konkretë se sa do përfitojnë familjet nga kjo rritje.

Sipas tij, një familje me dy fëmijë, e cila aktualisht merr 60 euro muaj, nga janari 2027 do përfitojë 70 euro, ndërsa një familje me katër fëmijë, aktualisht merr 180 euro, do marrë 225 euro.

Rritja e shtesave për fëmijë është pjesë e masave parapara Projektbuxhetin për vitin 2027. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 2, 2026

Kurti paralajmëron koeficientin 120 euro nga korriku 2027

November 2, 2026

Kurti: Do të ketë rritje të mbështetjes për ish-krerët e UÇK-së...

November 2, 2026

Prattipati takohet me Konjufcën, në fokus të diskutimit partneriteti Kosovë-SHBA dhe...

November 2, 2026

Policia në Prishtinë realizon 165 urdhëresa të gjykatës brenda një jave,...

November 2, 2026

Irani: Mund ta rihap Ngushticën e Hormuzit brenda dy ditësh, nëse...

November 2, 2026

Beteja për Kongresin, test për Trumpin

Lajme të fundit

Kurti paralajmëron koeficientin 120 euro nga korriku 2027

Kurti: Do të ketë rritje të mbështetjes për...

Prattipati takohet me Konjufcën, në fokus të diskutimit...

Policia në Prishtinë realizon 165 urdhëresa të gjykatës...