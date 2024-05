​Kurti: Serbia të dorëzojë në Kosovë Radojiçiqin dhe grupin e tij paramilitar

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të BE-së, ka deklaruar se në CEFTA duhet të sigurohet përfaqësim i barabartë dhe trajtim i barabartë për të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.

Kurti tha se derisa janë mbledhur për të diskutuar rrugën drejt anëtarësimit në BE, progresi i Kosovës duhet pranuar.

“Nëse ka një mesazh që dua t’i përcjell BE-së nga Kotorri, ai është ky; kontrolloni progresin në lidhje me progresin demokratik dhe reformat e BE-së në rajon dhe më pas bazoni politikat mbi ato të dhëna. Tani, më lejoni të trajtoj progresin e bërë me agjendën e reformës së planit të rritjes. Për Kosovën, plani i rritjes së BE-së paraqet një mundësi për të çuar më tej integrimin tonë në tregun e vetëm dhe mekanizmat e BE-së, duke përshpejtuar reformat në lidhje me demokratizimin, sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore. Përmbushja e agjendës së reformave, e përbërë nga pesë fusha të politikave me 32 reforma në 17 sektorë, është pothuajse e përfunduar”, tha ai.

Kurti ka mirëpritur gjithashtu punën për planin e ri të veprimit të tregut të përbashkët rajonal për 2025-2028 dhe ambicien për ta miratuar atë në Samitin e këtij viti të procesit të Berlinit. Sipas, kryeministrit Albin Kurti, ky duhet të jetë një plan ambicioz, i cili integron rajonin tonë dhe e lidh atë me tregun e brendshëm të BE-së.

“Marrëdhëniet e mira fqinjësore në rajonin tonë, me njohje të ndërsjella de fakto dhe de jure janë të nevojshme për paqen, sigurinë dhe integrimin, prandaj kërkoj nga Serbia që të dorëzojë në Kosovë, Milan Radojiçiqin dhe grupin e tij paramilitar që vrau rreshterin tonë Afrim Bunjaku më 24 shtator të vitit të kaluar. Së fundi, për të rritur integritetin financiar dhe për të forcuar bashkëpunimin në luftimin e krimit financiar, rajoni ynë do të përfitonte nga të qenit pjesë e autoritetit të ri për pastrimin e antimonit të Bashkimit Evropian, në lidhje me CEFTA-n duhet të sigurojmë përfaqësim të barabartë dhe trajtim të barabartë për të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor”, tha ai.