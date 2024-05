Kurti kujton 75-vjetorin e themelimit të KiE: Ky vit shënon pranimin e Kosovës në organizatë, kemi plotësuar kriteret

“Sot, 75 vjet më parë, u themelua organizata kryesore e kontinentit për të drejtat e njeriut – Këshilli i Evropës”, ka shkruar Kurti në platformën X.

I pari i ekzekutivit ka kujtuar se Kosova tashmë është një vend që plotëson kriteret dhe do të anëtarësohet në organizatë.

“Ky vit shënon pranimin e Kosovës në organizatë si një vend që plotëson kriteret për t’u bashkuar, duke nënkuptuar forcën e demokracisë sonë, sundimin e ligjit dhe përgjegjësinë tonë të përbashkët për respektimin e të drejtave të njeriut”, ka shkruar Kurti në platformën X.

Today, 75 years ago, the @coe – the continent’s leading human rights organization – was founded. This year marks the recognition of 🇽🇰 as a country meeting the criteria to join, signifying the strength of our democracy, rule of law, and our shared responsibility to human rights.

