Zyrtarja e DASH viziton trupat amerikane të KFOR-it në Nothing Hill Pas lokalitetit arkeologjik të Dresnikut, në ditën e parë të vizitës në Kosovë nënsekretarja e Departamentit të Shtetit për diplomaci publike dhe çështje publike Elizabeth M. Allen ka takuar trupat amerikane në Kampin Nothing Hill. “E nderuar të vizitoj Kalorësinë 1-108 të KFOR-it dhe të takoj udhëheqjen e Komandës Rajonale Lindore në kampin Nothing Hill.…