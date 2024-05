Kurti i uron shërim të shpejtë kryeministrit sllovak: Dhuna nuk ka vend në demokraci

Përmes një postimi në “X”, Kurti ka thënë se dhuna nuk ka vend në demokraci.

“Një lajm shumë shqetësues nga Sllovakia, ku raportohet se kryeministri Robert Fico është qëlluar. I urojmë shërim të shpejtë dhe të plotë dhe mendimet tona janë me familjen e tij dhe popullin e Sllovakisë. Dhuna nuk ka vend në demokraci”, ka shkruar Kurti. /Lajmi.net/

Very disturbing news from Slovakia, reporting that PM Robert Fico has been shot. We wish him a fast and full recovery and extend our thoughts to his family and the people of Slovakia. Violence has no place in a democracy.

