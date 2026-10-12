Kurti i jep lamtumirën komandantit të KFOR-it, diskutojnë për sigurinë dhe rrugën e Kosovës drejt NATO-s

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar sot një takim lamtumirës me komandantin e KFOR-it, gjeneralmajorin Özkan Ulutaş, të cilin e ka falënderuar për bashkëpunimin dhe bashkërendimin gjatë dy mandateve të tij në krye të misionit të NATO-s në Kosovë. Kurti bëri të ditur se gjatë takimit kanë diskutuar për rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit…

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12/10/2026 20:10

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar sot një takim lamtumirës me komandantin e KFOR-it, gjeneralmajorin Özkan Ulutaş, të cilin e ka falënderuar për bashkëpunimin dhe bashkërendimin gjatë dy mandateve të tij në krye të misionit të NATO-s në Kosovë.

Kurti bëri të ditur se gjatë takimit kanë diskutuar për rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në NATO, zhvillimet politike dhe situatën e sigurisë në vend dhe rajon, ngritjen e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës, si dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it. Ai tha se Ulutaş largohet nga Kosova si mik, me të cilin do të ruhen kujtime të mira.

“Në dy mandatet e tij të komandës së KFOR-it, komunikimi me Gjeneralmajor Özkan Ulutaş ka qenë konstruktiv, ndërsa ai largohet nga vendi ynë si mik me të cilin do të ruajmë kujtime të mira. Në takimin lamtumirës sot, e falënderova për bashkëpunimin e bashkërendimin. Biseduam për rrugën drejt anëtarësimit në NATO, por edhe për zhvillimet aktuale politike, për situatën e sigurisë në vend dhe rajon, për ngritjen e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë dhe të Policisë së Kosovës, për ndërveprimin e mirë të institucioneve të Republikës e KFOR-it, si dhe për mundësitë konkrete të zgjerimit dhe thellimit të tij”, ka shkruar Kurti.

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