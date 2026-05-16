Kurti e vë në përdorim gjuhën përçarëse në takim me qytetarët: Opozita ka nevojë për goditje të re – ka nevojë për një fitore të madhe të VV-së

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, gjatë një takimi me qytetarë, ka shpërthyer me deklarata që i referohen zgjedhjeve të 7 qershorit. Ai ka sulmuar partitë tjera duke theksuar se “blloku opozitar ka nevojë për një goditje të re”, transmeton lajmi.net. Në vend që të fliste për hallet e qytetarëve, Kurti ka zgjedhur të përqendrohet tek…

Lajme

16/05/2026 21:32

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, gjatë një takimi me qytetarë, ka shpërthyer me deklarata që i referohen zgjedhjeve të 7 qershorit.

Ai ka sulmuar partitë tjera duke theksuar se “blloku opozitar ka nevojë për një goditje të re”, transmeton lajmi.net.

Në vend që të fliste për hallet e qytetarëve, Kurti ka zgjedhur të përqendrohet tek betejat politike: “Po ashtu ka nevojë për një fitore të madhe të Vetëvendosjes”, ka thënë ai, duke nënvizuar nevojën për triumf personal dhe partiak.

Kryeministri në detyrë nuk ka nguruar ta paraqesë kontrastin me opozitën: “…se ata janë për pushim, na jena për punë”, ka deklaruar ai./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

Kurti bëhet ekspert i autostradave: Autostrada “Ibrahim Rugova” i la disi...

May 16, 2026

Transporti hekurudhor në alarm: Udhëtarët paksohen, mallrat nuk lëvizin

May 16, 2026

Prishtina i bashkohet protestës në Shkup, Rama: Gjuha shqipe nuk është...

May 16, 2026

Mergim Lushtaku i kundërpërgjigjet Albulena Haxhiut: Në çfarë forme e futi...

May 16, 2026

Trump thotë se Irani ka qenë afër marrëveshjes “katër apo pesë herë”

May 15, 2026

Trump largohet nga Pekini me pak fitore, por me fjalë të ngrohta për Xi-në

Lajme të fundit

Kurti bëhet ekspert i autostradave: Autostrada “Ibrahim Rugova”...

Transporti hekurudhor në alarm: Udhëtarët paksohen, mallrat nuk lëvizin

Ronaldo “zhduket” në finale – Al Nassr pëson...

Prishtina i bashkohet protestës në Shkup, Rama: Gjuha...