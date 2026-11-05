Hykmete Bajrami e gatshme të përballet me Përparim Ramën për kreun e LDK
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka shprehur interesim për të kandiduar për të parën e partisë. Derisa ka thënë se kandidaturën do ta zyrtarizojë kur të bindet se ka një proces të drejtë. E pyetur nëse do tërhiqet përballë kandidaturës së Përparim Ramës, Bajrami në Pressing në T7 u shpreh: “Jo nuk tërhiqem, momenti i…
Lajme
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka shprehur interesim për të kandiduar për të parën e partisë. Derisa ka thënë se kandidaturën do ta zyrtarizojë kur të bindet se ka një proces të drejtë.
E pyetur nëse do tërhiqet përballë kandidaturës së Përparim Ramës, Bajrami në Pressing në T7 u shpreh:
“Jo nuk tërhiqem, momenti i vetëm që nuk do merrja pjesë si kandidate është nëse jam e bindur që struktura është rreshtu pas një kandidati tjetër, e nuk do bëhesha pjesë e një gare sa për të qenë pjesë. Në një garë transparente nuk do tërhiqesha vetëm pse Përparimi do jetë kandidat, nuk do tërhiqesha për shkak të kandidaturave të të tjerëve”, tha ajo.