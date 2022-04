Kur mund t’i merrni 100 eurot e qeverisë?

Pensionerëve do t’iu dalin shtesat bashkë me pensionin e muajit prill, derisa punëtorëve të sektorit publik me pagën e prillit.

“Sa i përket pensionistëve, shtesat do të merret në datat që u dalin pensionet. Por besoj se është këtë të premte. Nëse arrihet të bëhen të gjitha kalkulimet, por më së largu të hënën tjetër. Sektori publik do të dalin në fund të muajit pasi i kemi të dhënat. Pra edhe pagat e sektorit publik do të jenë me këtë shtesë”, ka shpjeguar Murati.

Murati tha se qeveria nuk i ka llogaritë bankare të punëtorëve në sektorin privat dhe të studentëve në mënyrë që të ekzekutojë menjëherë pagesat, andaj do të duhet të aplikojnë. Aplikimi do të bëhet përmes ATK-së për punëtorët privat, ndërsa për studentët ende nuk është vendosur nëse do të aplikojnë po aty në ATK, apo përmes portalit E-Kosova.

“Për punëtorët e sektorit privat dhe studentët, pra fillimisht duhet t’i kemi gjirollogaritë bankare. Si të i shpërndajmë? Nuk është se i kemi të dhënat e llogaritë e studentëve e punëtorëve të sektorit privat. Do të duhet të mbushin një formular për aplikim”, tha ai.

“Sa i përket të punësuarve në sektorin privat do të shkojmë përmes ATK-së. Ka ndodh edhe në të kaluarën. Sa i përket studentëve duhet të shohim a mund të shkojmë përmes portalit E-Kosova apo ATK-së. Besoj se do të jetë përmes portalit E-Kosova pasi aty janë të dhënat”, përfundoi ai.

Murati shtoi se ata që kanë rrogën mbi 1000 euro nuk do të përfitojnë nga kjo masë e qeverisë.

“Do të përfitojnë vetëm ata që e kanë rrogën nën 1000 euro”, deklaroi ministri Murati.