KUJDES- Mesazhe mashtruese përmes telefonit, mos jepni të dhënat e juaja kinse për gjoba

Në shumë rasteve qytetarëve në telefonat e tyre u vien mesazhe mashtruese. Këto mesazhe në disa raste përfshinin mesazhe sikur posta u ka sjell një pako dhe i duhet të dhënat e juaja. Më pas mesazhe shpërndaheshin kinse nga bankat komerciale në Kosovë. Së fundi një mesazh po qarkullon kinse ju keni bërë shkelje me…

Lajme

22/05/2026 14:32

Në shumë rasteve qytetarëve në telefonat e tyre u vien mesazhe mashtruese.

Këto mesazhe në disa raste përfshinin mesazhe sikur posta u ka sjell një pako dhe i duhet të dhënat e juaja.

Më pas mesazhe shpërndaheshin kinse nga bankat komerciale në Kosovë.

Së fundi një mesazh po qarkullon kinse ju keni bërë shkelje me veturën e juaj, e kësisoj do të duhet të paguani një gjobë.

Por ky numër është mashtrues njësoj si edhe mesazhi që merrni.

Kësisoj nga policia e Kosovës është bërë thirrje që të keni kujdes dhe të mos përfshini të dhënat e juaja në këto mesazhe.

“-Mos klikoni: Evitoni hapjen ose klikimin e linkave (lidhjeve) të dyshimta që pranoni përmes mesazheve telefonike ose email-eve”./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 22, 2026

100 euro- Kur do të dalin paratë në llogaritë e qytetarëve?

May 22, 2026

“100 mijë euro për vrasje”, Prokuroria Speciale kërkon caktimin e paraburgimit...

May 22, 2026

​Hoti: Abuzimi me paranë publike duhet të marrë fund më 7 qershor

May 22, 2026

Rubio mohon se tërheqja e trupave nga Europa është ndëshkim

May 21, 2026

Khamenei urdhëron: Uraniumi i pasuruar nuk largohet nga Irani

May 21, 2026

E rëndë në Spanjë, 2-vjeçarja humb jetën nga nxehtësia – Babai...

Lajme të fundit

100 euro- Kur do të dalin paratë në llogaritë e qytetarëve?

“100 mijë euro për vrasje”, Prokuroria Speciale kërkon...

​Hoti: Abuzimi me paranë publike duhet të marrë fund më 7 qershor

“Na shkoj jeta neve” – Hamza publikon momentin...