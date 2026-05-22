100 euro- Kur do të dalin paratë në llogaritë e qytetarëve?

22/05/2026 14:55

Ministri në detyrë i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka bërë të ditur se për pensionistët dhe fëmijët, ekzekutimi i shtesave do të bëhet me fillim të javës së ardhshme, para festës së Bajramit.

Derisa, për masën e mbështetjes për studentët dhe punëtorët jashtë sektorit publik, aplikimi do të hapet javën tjetër, ndërsa ekzekutimi do të bëhet pasi të përfundojë verifikimi i të dhënave.

“Për pensionistët dhe fëmijët, po synojmë që ekzekutimin me bë me fillim të javës së ardhshme, pra para festës së Bajramit. “Ndërsa masën për  mbështetjen e studentëve dhe punëtorëve që nuk janë në sektorin publik synimi është që javën e ardhshme të hapet aplikimi dhe varësisht nga koha që merr verifikimi do të bëhet ekzekutimi”, tha Murati.

Bëhet e ditur se përfituesit që hyjnë në më shumë se një kategori të mbështetjes do të marrin vetëm njëherë shumën përkatëse, në mënyrë që çdo individ të përfitojë njëherë dhe të shmanget dyfishimi i pagesave.

