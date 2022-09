Kryetari i sindikalistëve: Nuk tërhiqemi nga grevat, gjithçka varet nga Qeveria Kryetari i BSPK-së, Atdhe Hykolli, ka thënë se ata do të vazhdojnë më grevat që tashmë i kanë nisur për disa ditë me radhë. Në Info Magazinë të Klan Kosovës, ai ka deklaruar se kjo mund të ndryshojë atëherë kur Qeveria e Kosovës do t’i përmbushë kërkesat e tyre. “Kjo situatë varet krejt prej partnerit…