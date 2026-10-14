Kryeministri Kurti priti në takim Admiralin Wikoff dhe komandantin e ri të KFOR-it, Gjeneralmajor Vergori

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti sot në takim Komandantin e Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate të NATO-s në Napoli, Admiralin George M. Wikoff, si dhe komandantin e ri të KFOR-it, Gjeneralmajor Roberto Vergori. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, zhvillimet aktuale, si dhe bashkëpunimin dhe…

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14/10/2026 16:51

Kryeministri i Republikës Kosovës, Albin Kurti, priti sot takim Komandantin e Komandës Forcave Përbashkëta Aleate NATO-s Napoli, Admiralin George M. Wikoff, si dhe komandantin e ri KFOR-it, Gjeneralmajor Roberto Vergori.

Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë Kosovë dhe rajon, zhvillimet aktuale, si dhe bashkëpunimin dhe bashkërendimin ndërmjet institucioneve Republikës Kosovës dhe NATO-s.

Kryeministri Kurti shprehu falënderimin dhe mirënjohjen për kontributin e Aleancës Atlantikut Veriut ruajtjen e paqes qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë Kosovë dhe mbarë Ballkanin Perëndimor.

Ai vlerësoi gjithashtu përkushtimin e NATO-s për krijimin dhe ruajtjen e një mjedisi qetë dhe sigurt për gjithë qytetarët dhe gjitha komunitetet Kosovë, duke ritheksuar synimin e Republikës Kosovës për anëtarësim Aleancën e Atlantikut Veriut.

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