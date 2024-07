Kryekuvendari i Maqedonisë së Veriut kërkon ngritje të nivelit të unitetit mes vendeve anëtare të Aleancës

Kreu i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, në Asamblenë parlamentare të NATO-s në Uashington bëri thirrje për ngritje të nivelit të unitetit mes vendeve anëtare të Aleancës.

Ai tha se që kjo të funksionojë, është e rëndësishme që të gjitha vendet anëtare të ndajnë të paktën 2% të Prodhimit Bruto Vendor për sektorin e mbrojtjes dhe të vazhdojnë mbështetjen për Ukrainën.

“Ne jemi të vetëdijshëm se jemi vend anëtar i NATO-s në një rajon fragjil në të cilin jo të gjithë shtetet janë anëtare të NATO-s ose kanë ndonjë nivel partneriteti me Aleancën si dhe kanë shumë ndikime të jashtme të këqija. Sidoqoftë ne mbetemi të përkushtuar të promovojmë një atmosferë të stabilitetit rajonal. Ne e realizojmë këtë duke vazhduar kontributin tonë të qartë në operacionin e NATO-s në Kosovë dhe sa u takon sfidave të sigurisë ne jemi aktiv në misionin e NATO-s në Irak dhe në mbështetjen për Ukrainën. Këto sfida theksojnë nevojën për rritjen e nivelit të unitetit dhe përforcimin e partneritetit me BE-në, me qëllim që të përforcohet komplementariteti strategjik i saj me NATO-n”, tha Afrim Gashi, kryetar i Kuvendit./Alsat.mk